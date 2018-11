Starke Frauen im Wettbewerb

Noch eine starke Frau: Auch im iranischen Wettbewerbsbeitrag „Orange Days“ (orange Tage) steht dieser Rollentyp im Vordergrund, der etwa schon, wie berichtet, in zwei chinesischen Filmen positiv auffiel. Im islamisch-patriarchalischen Iran wird man es aber wohl noch ungewöhnlicher nennen dürfen. Aufrecht und konsequent handelt die Mittvierzigerin Alban, die sich als Pächterin einer Orangenplantage gegen ihre längst nicht immer fair agierende männliche Konkurrenz behauptet. Und gerecht ist sie auch zu den Obstpflückerinnen, die sie beschäftigt.

Der Fokus des bislang auf Dokumentationen spezialisierten Arash Lahooti ist in seinem Spielfilmdebüt ein doppelter: Er nimmt die harte Arbeitswelt ebenso in den Blick wie die Psyche der rastlos tätigen Frau, deren Miene so streng und unbewegt ist und die immerzu Sorgen plagen, die ihr Ehemann eher mehrt, als dass er sie teilen und mindern würde. Bestätigt wird so nebenbei auch erneut, dass für das iranische Kino insgesamt der italienische Neorealismus von prägendem Einfluss ist.

Realismus als Trend

Spuren hat diese um die Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte filmische Richtung auch bei anderen jungen Regisseuren des Weltkinos hinterlassen. Der chinesische Beitrag „Pure Land“ zeigt es etwa. Klar und konzentriert sind solche Filme, an den Nöten und Sorgen der Figuren orientiert, aber am meisten überzeugt hat im Wettbewerb des Festivals doch eher eine gewagtere Komposition – das Ensembleprinzip der gleichberechtigten Figuren und Handlungsstränge im satirisch-sozialkritischen Spielfilm „Dead Pigs“ (tote Schweine) von Cathy Yan.

Schon in Sundance ist die junge Chinesin für ihre beeindruckende Inszenierung ausgezeichnet worden, sie hätte es auch auf diesem Festival verdient. Bei aller Drastik der Darstellung gelingen fein gezeichnete Charakterporträts, und Form und Inhalt überzeugen gleichermaßen in diesem Film, der das heutige China und seine Probleme schonungslos in den Blick nimmt. Dabei gab es durchaus noch andere Beiträge, die jedenfalls sehenswert waren – das ganz auf seine Hauptfigur ausgerichtete, melancholisch gestimmte Porträt einer Frau zum Beispiel, die nach dem Tod ihres Mannes neu ins Leben finden muss, in „Julia and the Fox“ (Julia und der Fuchs) aus Argentinien.

„7 Weeks“ (sieben Wochen) der chilenischen Regisseurin Constanza Figari ist ein aufs Wesentliche konzentrierter Film über eine junge Frau, die schwanger ist und sich gegen das Kind entscheidet, obwohl oder vielleicht auch weil ihre Umwelt so positiv auf die Schwangerschaft reagiert. Auch der australische Film „Jirga“ von Benjamin Gilmour widmet sich einem schwerwiegenden Thema: Ein ehemaliger Soldat, der in Afghanistan einen unbewaffneten Zivilisten erschossen hat, kehrt zurück, um die Familie des Opfers um Verzeihung zu bitten – eine ehrliche, anrührende Geschichte, die unter erschwerten Produktionsbedingungen realisiert wurde.

Hoffnungslose Szenerie

Heiter gestimmt ist im Wettbewerb eigentlich nur der Eröffnungsfilm „Tazzeka“ über einen zum Kochen begabten jungen Marokkaner gewesen – und vielleicht noch die schwedische Dokumentation „Giants and the Morning after“ (Riesen und der Morgen danach) über ein kleines Dorf, bei der man sich aber fragen konnte, warum sie auf diesem Festival lief. „Tazzeka“ dürfte Chancen auf den Publikumspreis haben. Man mag es als symptomatisch nehmen, dass ein weiterer Wettbewerbsbeitrag auf den Spuren eines Erfolgsfilms wandelt, aber dann doch viel schwermütiger wirkt. Bei „Resina“ des Italieners Renzo Carbonera kann man sich an „Wie im Himmel“ von Kay Pollak erinnert fühlen.

Hier jedoch ist der in die Provinz zurückkehrende Profimusiker eine junge Frau, aber auch sie versucht ihr Glück als Leiterin eines Chores in schlechter Verfassung. Der Film feiert nicht nur die versöhnende Kraft der Musik. Es geht ihm vor allem um die Traditionen des kleinen Ortes im Trentino. Und um die Frage, welche Zukunft sie haben. Viel Hoffnung macht der Film da freilich nicht.

