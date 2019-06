Starke Leistungen am Pult

Auch Humor ist „ernster“, zeitgenössischer Vokalmusik nicht fremd: Goffredo Petrassis „Nonsense“-Stücke sind nach sogenannten Limericks entstanden, ultrakurzen Scherzgedichten, und im dritten wird der darin eingesetzte Chor von einem argen Gähn-Anfall geplagt. Der aber voller Wohllaut ist. Auch sonst ist in der Epiphaniaskirche im Mannheimer Stadtteil Feudenheim kaum ein Grund vorhanden, einzuschlafen – bei einem Konzert, das weit über drei Stunden dauert und als Leistungsschau des neuen Schwerpunkts Dirigieren an der Mannheimer Musikhochschule dient.

Anfänger stehen vor Profis

Der Fokus ist nochmals verstärkt worden: durch ein Format, das es Studierenden erlaubt, mit Profi-Klangkörpern zu arbeiten. Um zu erfahren, wie sich ihre Einfälle und Gesten, ihre Art zu proben, ihre ganze künstlerische Handschrift umgehend in Klang verwandelt. Oder auch mal nicht.

Für solche Profi-Klangkörper ist Geld erforderlich, das eine große Bank aus Baden-Württemberg bereitstellt. Die Ergebnisse können sich hören lassen, für die Nachwuchs-Chorleiter der Dirigierklasse von Harald Jers gibt es ein neugegründetes Vokalensemble, einen Kammerchor aus knapp zwei Dutzend Mitgliedern.

Mit Raum für Humor

In den erwähnten „Nonsense“-Stücken von Petrassi kitzelt Hangyul Chung den Witz mit aller Akribie heraus, während Phú Son Nguyen die Spätromantik Edward Elgars in naturlauthafter Reinheit aufbereitet und Andreas Fulda Jaakko Mäntyjärvis künstlerische Aufarbeitung der „Estonia“-Fährschiffkatastrophe zwischen Tagesnachrichten und Trauerritus balanciert,

In der Abteilung Blasorchesterleitung ist ein hausinterner Wettbewerb gelaufen, doch der Preis geht ohne Rangfolge an die vier Finalisten Kilian Böttger, Wolfgang Dietrich, Florian Weber und Andreas Seger. Wo der Hammer hängt, zeigt dann der Lehrer Toni Scholl: In einer „Sinfonietta“, die der Belgier Bart Picqueur geschrieben hat, entfacht er mit den exzellenten jungen Bläsern von der German Wind Philharmonic einen wahren Farbgewitterregen.

