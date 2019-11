Starke Prominenz bei Jubiläum

Die Salzburger Festspiele wollen 2020 zum 100-jährigen Bestehen starke Signale für Frieden, Menschlichkeit und Toleranz setzen. Im Zentrum des Programms stehe unter anderem die Hoffnung auf die Veränderbarkeit der Welt durch eine solidarische Gesellschaft, teilten die Festspiele am Mittwoch in Salzburg mit. Star-Sopranistin Anna Netrebko singt die Titelrolle in der Puccini-Oper „Tosca“.

Der Tenor Plácido Domingo wird in einer konzertanten Aufführung der Verdi-Oper „I vespri siciliani“ wieder bei den Festspielen gastieren. Auf der Theaterbühne gibt es mit „Zdenek Adamec“ die Uraufführung eines Stücks von Literaturnobelpreisträger Peter Handke. dpa

