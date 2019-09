Starke Stimmen im Finale des Joy Fleming Preises im Mannheimer Capitol

„Es war sehr knapp, aber trotzdem klar“, beschreibt Bernd Peter Fleming das Ergebnis des Auswahlverfahrens zum 1. Joy Fleming Preis, der am 25. Oktober im Mannheimer Capitol vergeben wird. Band und Familie der vor fast genau zwei Jahren verstorbenen „Mama Soul“ mussten sich aus 63 Bewerbungen für neun Finalisten entscheiden. Neben Sohn Bernd Peter war ihr Lebensgefährte und Keyboarder Bruno Masselon maßgeblich an der Auswahl anhand einer rein am Gesang orientierten Skala bis 30 beteiligt. „Dabei ging es nur um die Stimmen, nicht um Äußerlichkeiten wie tolle Facebook-Auftritte, Preise oder Bewertungen im Internet“, sagt Fleming.

Knapp sei es gewesen, weil der Abstand zwischen Platz neun und zehn numerisch kaum enger hätte ausfallen können. Nichtsdestotrotz habe es einen Qualitätsunterschied gegeben. „Die Spitzenleute kamen auf 27 oder 28 Punkte. Was aber nicht heißt, dass die Anderen schlecht waren. Die Bewerber hatten tolles Niveau. Wer möchte, kann sich im nächsten Jahr auch wieder bewerben“, betont der 41-Jährige, der am 25. Oktober moderieren und auch selbst singen wird.

Er sieht die erfolgreichen Talente im gehobenen Halbprofi-Bereich. Ein gutes Stück Professionalität werden sie auch brauchen, denn mit Joy Flemings Band um ihren Sohn und Masselon können die Finalisten erst am Tag des Wettbewerbs proben. Bis dahin bekommen sie von dem erfahrenen Keyboarder und Produzenten zum Üben Versionen der Stücke, die auf ihre Stimmlage angepasst sind. Alle stammen aus dem Live-Repertoire der 1944 geborenen Fleming, die sich auch die Lieder anderer Künstler auf ihre ganz eigene, stimmgewaltige Art zu ihren eigenen machen konnte. Das Finalistenfeld ist altersmäßig bunt gemischt. Frauen sind aber klar in der Überzahl: Sieben Sängerinnen stehen zwei Männern gegenüber. Eigentlich erwartbar - „wobei die ersten Bewerbungen im Frühjahr kurioserweise fast nur von Männern kamen“, erinnert sich Bernd Peter Fleming.

Weiteste Anfahrt aus Husum

Die jüngsten Bewerberinnen Parla Doaa Tatar (14), die als Schülerin des Mannheimer Karl-Friedrich-Gymnasiums quasi eine natürliche Verbindung zum Karl aus Joy Flemings Texten hat, und Louisa Marie Mohr (17) sind noch im Teenager-Alter. Letztere muss mit Mutter und Schwester mit Abstand die weiteste Anreise hinter sich bringen, aus dem friesischen Husum. Die junge Norddeutsche singt Stevie Wonders „I Wish“, die 14-jährige Jugend-Musiziert-Gewinnerin aus Mannheim interpretiert Dionne Warwicks „That’s What Friends Are For“.

Mit Joy Flemings einstiger Gesangsschülerin Angelika Reutter (sie singt „Imagine“), Sabrina Arico-Cieslik („Close To You“), Carina Deutscher („The Rose“) und Anja Beck-Harth („Neckarbrückenblues“) findet sich ein Quartett gestandener Frauen im Finalistenfeld. Altersmäßig dazwischen liegt Carina Koslik aus Edingen-Neckarhausen, die mit Roberta Flacks „Killing Me Softly“ antritt. Aber auch die beiden männlichen Bewerber Gianni Arena (Lionel Richies „Still“), ein zeitweiliger Wahl-Mannheimer, der jetzt in Berlin lebt, und Thomas Berzel wissen zu beeindrucken. Letzterer ist ein vor allem im kirchlichen Kontext in der Region gefragter Solosänger und hat sich Michael Jacksons „She’s Out of My Life“ ausgesucht.

Nach einer Choreinlage zu Beginn und den neun Liedern der Kandidaten für den Joy Fleming Preis wird das Programm abgerundet von mehreren Liedern, die Bernd Peter Fleming als Nachfolger seiner Mutter mit der Joy Fleming Band präsentiert. Auch die Jurorinnen Joana und Moni Silvertooth treten auf. Natürlich ist auch Joy Fleming zumindest auf der Leinwand zu sehen und zu hören: Zu ihrem Schicksalslied „Ein Lied kann eine Brücke sein“ tanzt ein Ballett. Das hätte ihr gefallen.

