Starker Saisonstart im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis: Thomas Siffling huldigt dem Miles Davis Quintet

Stark (v.l..): René Krömer, Thomas Siffling, Mini Schulz Gabriel Coburger und Patrick Manzecchi. © Klotz

Gewohnt launig und geschäftstüchtig begrüßt Thomas Siffling die Gäste am Freitagabend in seinem Jazz-Club Ella & Louis „zum Startschuss für die zweite Spielzeit“. Dass das mit rund 120 Zuschauern vor vollem Haus geschieht, ist gute Gewohnheit im stimmungsvoll umgebauten Kellergeschoss des Mannheimer Rosengartens. In der Premierensaison habe es eine 93-prozentige Auslastung des neuen Clubs

...