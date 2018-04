Starkes Finale auch ohne Stock

Anzeige

Dem einsätzigen Stück „Svajon?“ (etwa: „Träumerei“) von Juozas Naujalis mit seinen ineinanderfließenden Phrasen merkt man an, dass das Werk des litauischen Komponisten zu einem großen Teil aus Chormusik besteht. Unmittelbar anschließend beginnt Vakhtang Kakhidzes „Bruderschaft“ für Soloviola, Klavier und Streicher. Stilistisch ist dieses Werk kaum einzuordnen: Elemente der Romantik und des Impressionismus sind ebenso auszumachen wie solche des Swing und Jazz. So hat man das KKO noch nicht gehört! Für die vielen Solokadenzen, in denen Bratsche und Klavier einander gegenübergestellt werden, sind Milan Radi? (Viola) und Onuté Graynit? (Klavier) die ideale Besetzung. Wer nach dem „Pflichtprogramm“ aus Mendelssohn und Haydn das Konzert verlassen hat, darf sich ärgern. Dass nach der Pause ein paar Reihen etwas ausgedünnt waren, merkte man dem langanhaltenden Applaus jedenfalls nicht an. Ein gelungener Abschluss der Konzertsaison! (Bild: Jansen)

