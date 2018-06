Starkes Mienenspiel bei Dürrenmatt

Anzeige

Die letzte „Lesezeit“ der Saison widmete das Theater Heidelberg der berühmten Erzählung „Die Panne“ von Friedrich Dürrenmatt. Es sei eine literarische Ergänzung zum Spielplan, auf dem das Stück „Die Physiker“ stehe, informierte Corinna Seel, stellvertretende Leiterin der Abteilung Kultur. Mit Hans Fleischmann als Vorleser präsentierte sie einen Schauspieler, der unter anderem auch Ensemblemitglied des Nationaltheaters Mannheim war, wo er als Engstrand in „Gespenster“ und als Theobald Friedeborn in „Das Käthchen von Heilbronn“ mitwirkte. Seit der Spielzeit 2011/12 ist er fest am Theater Heidelberg engagiert.

Akustische Dimension tritt hinzu

Mit sparsamen Gesten, ausdrucksstarker Miene und leicht heiserer Stimme gelang es Fleischmann, das Drohende und Unerbittliche des Plots heraufzubeschwören: Durch eine Autopanne geriet der Textilreisende Alfredo Traps in einen Kreis von Juristen im Ruhestand, die zum Zeitvertreib ihre alten Berufe spielen. Traps macht mit und übernimmt die Rolle des Angeklagten. Allmählich mutiert das Spiel zur schaurigen Realität. Trap schwelgt beim Verhör in Erinnerungen an die Affäre mit der Frau seines verstorbenen Chefs. Der Staatsanwalt dreht ihm daraus einen Strick und klagt ihn als dessen Mörder an. Das im Spiel ergangene Todesurteil vollstreckt am Ende Trabs gegen sich selbst.

Großartig, wie Fleischmann das geschriebene Wort hörbar machte, den Zwischentönen aufspürte und dem Geschehen eine eigene akustische Dimension verlieh.