Start der Corona-Sammlung

Das Historische Museum sammelt Erinnerungen von Frankfurter Bürgern an das Leben mit dem Coronavirus. Um diese Zeit in der Stadtgeschichte festzuschreiben, bittet das Museum um die Zusendung von Bildern, Texten, Audiostücken, Videos, Fotos, Objekten und Geschichten. „Wie werden wir uns in Frankfurt an die Corona-Pandemie erinnern? Was ist uns in Frankfurt wichtig gewesen in dieser Situation?“, heißt es in einem am Wochenende veröffentlichten Aufruf des Museums. „Vieles ist denkbar – auch Fotos des derzeitigen Familienlebens.“

Digitales kann ab sofort per Mail an das Museum geschickt oder auf der Homepage hochgeladen werden – idealerweise mit der Geschichte dazu. Welche Objekte dauerhaft in die Sammlung aufgenommen werden, wird später entschieden. Das Haus in der Nähe des Römers steht auch sonst in engem Kontakt mit den Bürgern Frankfurts, die es unter dem Titel „Zeig mir Dein Frankfurt!“ in einem Stadtlabor als „Expert/innen für ihre Stadt!“ bezeichnet. dms/dpa

