Start im Bad Kreuznacher Autokino

Mit einem fünftägigen Autokino-Festival in Bad Kreuznach soll ab Donnerstag trotz Corona-Krise der diesjährige rheinland-pfälzische Kultursommer doch noch starten. Auf der Kreuznacher Pfingstwiese seien neben Filmvorführungen auch Live-Auftritte unter anderem mit den Kabarettisten Tobias Mann, Lars Reichow sowie der Liedermacherin Sarah Lesch geplant, teilte das Kultursommer-Büro in Mainz am Dienstag mit. Die ursprünglich für Anfang Mai geplante Eröffnung des Kultursommers in Zweibrücken wurde mittlerweile auf das kommende Jahr verschoben. Ein Teil der ursprünglich geplanten Veranstaltungen soll unter Auflagen dennoch stattfinden.

So wird ebenfalls in Bad Kreuznach ab dem 15. Mai im Kreuznacher Museum für Puppentheaterkultur die Sonderausstellung „Pippi Langstrumpf, Pettersson und Mama Muh – Schwedische Kinderbuchhelden im Figurentheater“ zu sehen sein. Eine Anzahl weiterer, kleinerer Veranstaltungsreihen wie die Westerwälder Literaturtage und die Mainzer Meisterkonzerte stünden „bereits in den Startlöchern“. Die Veranstalter warteten auf die nötigen Genehmigungen für ihre Veranstaltungskonzepte. „Der Kultursommer nimmt an Fahrt auf“, erklärte Kulturminister Konrad Wolf (SPD). „Wir passen das Programm an die besonderen Gegebenheiten an.“

Flexibel reagiert

Aufgrund von Veranstaltungsverboten und geschlossenen Grenzen nach Beginn der Coronavirus-Pandemie können viele Programme nicht wie geplant stattfinden. Großveranstaltungen wie die Wormser Nibelungen-Festspiele oder das Festival „Open Ohr“ auf der Mainzer Zitadelle wurden abgesagt und teilweise auf die kommenden Jahre verschoben. Das Ludwigshafener Festival des deutschen Films und das Koblenzer Dokumentarfilm-Festival „2 Rivers“ wandern ins Internet.

Das rheinland-pfälzische Kulturministerium hatte seine Förderrichtlinien für Kultussommer-Veranstaltungen nach Ausbruch der Krise an die neue Situation angepasst. Terminverschiebungen bis Ende des Jahres und Änderungen in den bezuschussten Programmen wurden den Veranstaltern dadurch möglich gemacht. Auch bereits entstandene Kosten für abgesagte Kulturveranstaltungen können bezuschusst werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.05.2020