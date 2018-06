„Stattdessen regiert die Gießkanne“

Scheiden tut ihm nicht weh: Karl-Heinz Steffens im Gespräch mit Kulturchef Stefan M. Dettlinger. © Stojanovic

Über seinem Kopf hängt ein Bild mit Blick auf Freinsheim. Für den in Berlin lebenden Dirigenten bedeutete das Chef-Sein bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz immer auch ein Bekenntnis zur Region. 266 Konzerte spielte er hier, hat die Presseabteilung des Orchesters gerechnet - in neun Jahren sind das 30 im Jahr. Nun aber geht Karl-Heinz Steffens. An diesem Sonntag gibt er

...

Sie sehen 5% der insgesamt 7986 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018