Status Quo: Boogie-Rock im Drei-Minuten-Takt

Die Boogie-Maschine stampft. Unentwegt. Und das noch immer nach deutlich mehr als 50 Jahren. Von Ermüdungserscheinungen und Materialschwächen keine Spur. Dem Zirkuszelt auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände verpassen Status Quo am Mittwochabend jedenfalls eine geballte Ladung Energie. Knapp 100 Minuten dauert das Feuerwerk, dann strömen die Rockfans – meist nicht mehr ganz jung – ebenso ermattet wie begeistert aus der Musik-Arena. Der schnörkellose Rock’n’Roll hat ihnen ein Dauerlächeln ins Gesicht gezimmert.

Nun sind Status Quo nicht gerade für komplexe Songstrukturen bekannt. Die Hits dauern maximal drei Minuten und kommen meist mit drei Akkorden aus. Aber die Musik macht nun mal zeitlos Spaß.

Die einzige Nummer mit psychedelischen Zügen, der Erstlingshit „Pictures Of A Matchstick Man“ aus dem Jahr 1968, kommt zum Auftakt des Abends aus der Konserve, bis die Band sich an ihre Instrumente begeben hat. Ein kurzer Test für Gitarren und Verstärker, dann feuern Francis Rossi, einzig verbliebenes Gründungsmitglied, und seine Kollegen die Songs im Dauerfeuer auf Fans ab. Diese haben im Handumdrehen auf Party-Modus geschaltet.

Rossi hat 29. Mai erst seinen 70. Geburtstag gefeiert. Altersmüdigkeit sieht anders aus. Stattdessen reißt Rossi seine Witze übers Alter. Man habe die Songs in Vierer-Gruppen aufgeteilt, damit man sie sich besser merken könne, scherzt er und freut sich, dass er im Gegensatz zu Keyboarder Andy Bown ein Jungspund ist. Bown ist zwei Jahre älter Rossi.

Den Verlust seines langjährigen kongenialen Partners – Rick Parfitt starb im Dezember 2016 nach vorangegangenen gesundheitlichen Problemen überraschend an einer Infektion – hat Rossi zumindest auf der Bühne verschmerzt. Die Rolle des Rhythmus-Gitarristen hat seitdem Richie Malone übernommen. Mit seinen 33 Jahren ist er das Küken der Truppe. Dennoch darf er sich Seite an Seite mit Rossi im Takt wiegen, wie einst Parfitt. Gleichwohl sind Quo nun stimmlich breiter aufgestellt. Malone singt einen Teil des Parfitt-Repertoires, auch Bassist John „Rhino“ Edwards hat Lieder übernommen. Dennoch: Rick Parfitt fehlt.

Das Repertoire besteht aus vielen Gassenhauern und bekanntem Songmaterial. Zum Start gibt’s nach guter alter Tradition „Caroline“, ein paar Nummern aus den 70ern wie „The Beginning Of The End“. Zu „Hold You Back“ springt das komplette Zelt in die Luft.

Zwischendurch streuen Quo aber auch zwei neue Songs ein. Cut Me Some Slack“ und „Liberty Lane“ werden auf einer neuen Platte veröffentlicht und fügen sich fein ins Repertoire ein. Keine Frage: So hat der Status Quo hat Bestand. Für die letzte halbe Stunde haben sich die schnörkellosen Briten die ganz großen Hits aufgehoben: Ein Medley fasst Songs wie „What You‘re Proposing“, Down The Dustpipe und „Again And Again“ zusammen, weil die Band die Nummern in voller Länge gar nicht im Programm unterbringen würden. Den Antikriegssong „You’re In The Army Now“ unterstützt ein vielstimmiger Fan-Chor und übernimmt auch lautstark das Seargeant-Gebrüll.

Zum Finale sind gesetzt: „Whatever You Want“ und der alten John Fogerty-Klassiker „Rocking all Over The World“, den Status Quo erst so richtig bekannt gemacht haben. Und weil die Fans Rossi nach 90 Minuten noch nicht ziehen lassen wollen, gibt’s als Zugabe „Don’t Waste My Time“ und das musikalische Winke-Winke zu Abschied: „Bye Bye Johnny“, die Coverversion des Chuck Berry-Klassikers. Es ist kein Abschied für immer. Diese Energie reicht locker für weitere Tourneen.

