Zauberhafte Brüder: Die Bohnenbergers kommen in die Kreisstadt. © Veranstalter

Erstmals tritt „Junge, Junge!“, das (be-)zaubernde Brüderpaar Gernot und Wolfram Bohnenberger aus Reutlingen am Sonntag, 10. November, bereits um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstraße 5 (hinter dem Rathaus) auf, wo sie ihr aktuelles Programm „Hut ab!“ präsentieren.

Neue Künstler-Generation

„Junge, Junge“ gehören zu einer neuen Generation von Künstlern, die aus Liebe zur Kunst ihre akademischen Berufe hintangestellt haben (Mediziner und Architekt).

„Als Zauberkünstler geht es uns nicht darum, die Menschen durch Tricks zu täuschen, sondern vielmehr darum, sie durch Staunen über das Unglaubliche zu unterhalten und Emotionen anzusprechen“, sagen die beiden.

Fragen werden gelöst, ob Flötentöne tatsächlich den Geist derartig beeinflussen, dass sich kleinste geistige Schwingungen in komplette Arien oder bekannte Opernmelodien in Magierhirnen umwandeln lassen.

Was passiert, wenn Messer gezückt werden in Verbindung mit dem heimlichen Papierhütchenspiel – alles messerscharfe Statistik ? Gibt es sie wirklich, die Erinnerung, wenn magische Bücher ihre Geheimnisse preisgeben und man in seine eigene Vergangenheit reist?

Für ihre außergewöhnliche Art der Zauberkunst erhielten sie neben vielen internationalen Auszeichnungen den Titel „Weltmeister der Allgemeinen Magie“ und – als erste Zauberkünstler überhaupt – den „Magic Masters of Originality“ in Las Vegas sowie den Sarmoti-Award von Siegfried & Roy.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019