Staunen und träumen

Der Titel tanzt. Die Buchstaben sind in Bewegung geraten. Haushoch prangt der magentafarbene Schriftzug „Ekstasekstase“ übereck auf dem Glaskubus des Kunstmuseums Stuttgart. Eine Ausstellung mit dem Titel „Ekstase“ in einem Kunstmuseum – was könnte das sein? Ein kunstgeschichtlicher Traktat zum Thema des Außersichseins oder -geratens (eben das meint der griechische Begriff ekstasis), in Gestalt von Kunstwerken mit dem Motiv der Trunkenheit und Verzückung? Läge vielleicht gar eine visuelle Phänomenologie der Ekstase als kulturübergreifende, anthropologische Konstante im Bereich des Denkbaren?

Die Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart will vor allem Letzteres sein. In neun Themenräumen macht sie verschiedenartige Ausprägungen des Ekstatischen zum Gegenstand der Betrachtung – wie religiöse Verzückung und Drogenrauch, den kleinen Tod oder Tanzekstasen.

Rund 230 Exponate und Werke von mehr als siebzig Künstlern, zeitlich und geografisch weit gestreut, fährt die in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Paul Klee konzipierte Präsentation auf: von einem attischen Stamnos, einem Vorratsgefäß mit Darstellungen von Mänaden, den Begleiterinnen des Ekstasegottes Dionysos, über einen Kupferstich des 15. Jahrhunderts mit dem Motiv des in der Renaissance beliebten ausgelassenen Moriskentanzes bis hin zu Vivian Grevens Serie lesbisch-verfremdeter Liebesszenen in Öl von 2018. Von einer Installation Ayrson Heráclitos über Werke verschiedener Künstler-Schamanen (der Name Beuys darf hier nicht fehlen) bis zu Sigmar Polkes künstlerischen LSD-Experimenten.

Vielfältige Erscheinungsformen

Die Vielfalt macht Sinn, denn die Erscheinungsformen des Ekstatischen sind verschieden. Ekstase begegnet in so unterschiedlichen Sphären wie Religion und Sport, beim Tanzen, Sex oder Drogenkonsum.

Der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler bezeichnete selbst Sprechen einmal als Ekstasetechnik. Seine Schüler, in der Tat, hingen an seinen Lippen wie andere Süchtige an der Nadel.

Als einigendes Band fungiert die Musik. Zu den Rhythmen und Gesängen der bacchantischen Ausschweifungen des Dionysoskults gehört sie so gut dazu wie zur christlichen Liturgie. In den frenetischen Sprechgesängen der Fußballfans ist sie ebenso präsent wie in der Jugendkultur (der in der Schau ein Raum gewidmet ist). Sie zeigt sich in Tänzen aller Art: bis hin zum modernen Ausdruckstanz, wie er in Bildern Ludwig von Hofmanns und Ernst Ludwig Kirchners dargestellt ist, oder zu zeitgenössischen Formen wie Rave und Techno, die den 15 Aufnahmen aus Wolfgang Tillmans’ „Chemisty Series“ zugrunde liegen.

Saal in psychedelischen Farben

Dagegen ist La Monte Youngs und Marian Zazeelas audiovisuelle Installation „Dream House“ von 1990, die als eins der bedeutendsten Musikwerke des 20. Jahrhunderts angekündigt wird und die gesamte dritte Ausstellungsebene einnimmt, eine Enttäuschung: Nicht ekstatisch verlässt man den in psychedelische Farben getauchten Saal, wie in Aussicht gestellt wird, sondern – schläfrig. Ein stärkeres Stimulans ist da schon das Stroboskopgewitter von Carsten Höllers Installation „Light Wall“ am Beginn des Parcours: eine ganze Wand voll blinkender Glühbirnen.

Ekstase fand und findet über die Jahrhunderte hinweg und in verschiedenen Kulturkreisen ganz unterschiedliche Bewertungen. Einerseits wird sie als Bereicherung des Lebens erfahren, indem sie mit Glücksgefühlen einhergeht und uns über den Alltag hinaus hebt. Andererseits birgt sie die Gefahr des Kontrollverlusts. Vielleicht muss sie darum so streng in Regeln und Rituale gegossen, die Ausschweifung so generalstabsmäßig geplant werden wie der Frohsinn im Karneval.

Nicht selten überschneiden und vermischen sich unterschiedliche Formen des Ekstatischen: Tanz und Musik etwa, Sex und Drogen – religiöse Ekstase in Gestalt gläubiger Verzückung inklusive, wie eine bemerkenswerte Parallele offenbart. Caravaggios Bildformel der Entrückung – geschlossene Augen, leicht geöffneter Mund und in den Nacken gelegter Kopf des Verzückten – kehrt nicht nur in Berninis Marmorskulptur „Die Ekstase der Heiligen Theresa“ wieder, sondern etwa auch in Aura Rosenbergs „Head Shots“: einer Fotowand mit Gesichtern von Menschen im Augenblick sexueller Erfüllung.

