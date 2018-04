Steger liest szenisch im Bloch-Zentrum

Anzeige

Zu einer szenischen Lesung von und mit Monika-Margret Steger lädt das Ernst-Bloch-Zentrum (Walzmühlstraße 63) am Donnerstag, 12. April 2018, 19 Uhr ein. Einer Mitteilung des Hauses zufolge präsentiert die Schauspielerin und Regisseurin unter dem Titel „I can hear your Heartbeat – Texte aus dem Exil“ eine Eigenproduktion, die den Puls der Zeit aufgreifen soll: Die szenische Lesung schlage einen Bogen von unserer eigenen deutschen Auswanderungsgeschichte zu der Realität von Asylbewerbern in Deutschland heute. Der Abend, an dem Christiane Schmied auch E-Gitarre spielt, sei eigens für das Ernst-Bloch-Zentrum inszeniert worden. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. lim