„Steiler Zahn“ in flachen Tretern

„Geh’ nicht vorbei, als wär’ nichts geschehen. Es ist zu spät, um zu lügen. Komm’ und verzeih’, ich werd’ mit dir gehen, wohin dein Weg auch führt. Und die Welt, sie wird schön“ – ironisch augenzwinkernd trällert Maren Kroymann einen der größten deutschen Schlagererfolge. Die 280 Fans im Komödienhaus schwelgen in Erinnerungen, summen und singen vergnügt mit.

Musikalischer Streifzug

„In my Sixties“ macht die Kroymann einen musikalischen Streifzug durch das Jahrzehnt ihrer Pubertät. Was der 24-jährige Christian Anders 1969 so blauäugig beschwört, bezieht sich auf eine Frau. Lieder sind Balsam für die Selle, aber auch Schmiermittel für den Motor der Gesellschaft.

Mit ein bisschen Fantasie lässt sich der Text auf die Epoche beziehen: Die Lügen der Nazi-Zeit werden unter den Teppich gekehrt. Es wird verziehen (Marshall-Plan), der Osten schlägt den kommunistischen Weg nach Sowjet-Muster ein, der Westen lässt sich nach amerikanischem Vorbild demokratisieren. Wirtschaftswunder und wachsender Wohlstand rechtfertigen hier einen gewissen Zukunftsoptimismus – damals in den sechziger Jahren.

„Steiler Zahn“, „heißer Feger“ oder „scharfe Braut“, umgangs–sprachliche Wendungen, die signalisieren, dass Männer in den 1950er Jahren das Sagen hatten. Auch in der Musik gaben noch Boy-Bands – wie die Walker-Brothers oder die Teddy Bears – den Ton an.

Erst im folgenden Jahrzehnt kommen Girl-Gruppen auf. Schillernde Namen – The Ronettes („Be my Baby“) oder The Chiffons („He’s so fine“) – gefallen der Kroymann, die 1949 in Walsrode geboren und in Tübingen mit vier Brüdern aufwächst. Erstaunt ist sie, dass die Girls nicht wirklich toll singen können. Vielmehr gehen pubertäre Gefühlsschwankungen mit Intonationsschwankungen Hand in Hand.

Als Austauschschülerin in einer amerikanischen Gastfamilie erlebt sie mit, wie Daddy aus dem grundsoliden Familienverbund ausbricht und mit einem Hippie-Mädchen durchbrennt.

„Alle Blumen brauchen Sonne, um zu blühen und zu leben. Alle Menschen brauchen Liebe . . .“ Renate Kerns Reflex auf die Blumenkinder weckt mütterlich wohlig-warme Kindheitserinnerungen.

Begleitet von Ralf Lehmann (Gitarre), Matthias Binner (Klavier und Keyboard), HD Lorenz (Bass) und Ralf Kündgen (Schlagzeug) seziert die Sängerin den Mythos der 1960er Jahre. Wie ihr Publikum, nun selbst im besten Rentenalter (also ihren Sechzigern), präsentiert sie mit klarem Blick und tabulosem Elan das Programm.

Zwischen die „kleinen pickeligen Liedchen“ streut sie persönliche Anekdoten, konstatiert, dass ihrer Mutter (Jahrgang 1910), die das Wort „Sex“ nicht über die Lippen brachte, die 68er Aufmüpfigkeit gut getan habe.

Persönliche Anekdoten

Von den chauvinistischen Witzen der Brüder habe sie die Nase voll gehabt: „Ich hatte das diffuse, aber doch deutliche Gefühl, ich müsse langsam meine eigenen Witze machen.“ Der feministische Diskurs hat allerdings noch nicht erledigt, dass „Frauen immer noch als unberechenbar gelten und in letzter Instanz als unzurechnungsfähig“.

Ob Etuikleid, Hosenanzug mit Glitzer-Top oder elegante Abendrobe, ganz Kind der Sechziger trägt Maren Kroymann zu jedem Outfit flache Treter. Hohe Hacken hat die feministische Muse, charmante Lesbe und frisch gebackene Grimme-Preisträgerin mit spätem Karriereglück nicht nötig.

Eine Schwester im Geiste ist Dusty Springfeld. „I Only Want to Be with You“, der Rock’n’Roll-Titel eröffnet den Abend. Mit „Wishin’ and hopin’“ groovt sie sich mit mädchenhaft hoher, dennoch durchdringend kraftvoller Stimme in den Sound der Sixties und landet auf den Schwingen der „White Queen of Soul“ „In the middle of nowhere“, will heißen in den Herzen ihrer Fans.

