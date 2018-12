Steinbecks letzter Roman

Ethan Allen Hawley, Spross einer angesehenen Ostküsten-Familie, hat nicht das große Los in der Lebenslotterie gezogen. Das Vermögen der Sippe hat sein verstorbener Vater verloren. So fristet er mit seiner Frau Mary und den Kindern ein bescheidenes Dasein. Sein Ehrgeiz, die Erfolgsleiter wieder nach oben zu klettern, ist indes gering. Wären da nicht die anderen – allen voran seine Frau –, die ihm einflüsterten, dass er es zu etwas bringen werde. Kann man aber als ehrlicher Mensch skrupellos handeln, um am Ende wieder zu ehrbarem Leben zurückzukehren? Das ist die eher rhetorische Frage, die der Roman stellt. Ethan wandelt sich zu einem berechnenden Nutznießer der Möglichkeiten. John Steinbeck hat in seinem letzten vollendeten Roman aus dem Jahr 1960 eine Figur geschaffen, die einem trotz ihrer Widersprüchlichkeit ans Herz wächst. Ethan wird zum Handeln gedrängt, um fast daran zugrunde zu gehen. „Der Winter unseres Missvergnügens“ lautet der Titel des Buches und die erste Zeile von Shakespeares „Richard III.“. Shakespeare ist hier so gegenwärtig wie die Artussage, die Bibel oder „Moby Dick“. Steinbecks Roman ist ein großartiges Spiel mit Hoffnungen und Wünschen. rüd

Der Winter unseres Missvergnügens. Manesse. 606 Seiten, 25 Euro.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018