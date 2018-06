Steiniger Weg zur Liebe

Anzeige

„Der mit der Oper spielt“ titelte der Berliner Kurier in Anspielung auf die besonderen Orte wie etwa Mozarts Zauberflöte im U-Bahnhof Bundestag. „Flying Bach“ war schon länger auf einer Welttournee erfolgreich.

Schon mit der Wortwahl „Zauberflöte reloaded“ offenbart Hagel das Erfolgskonzept seiner zweistündigen Show: „Reloaden“ heißt übersetzt „nachladen“ oder auch „neu laden“: Beides gelingt dem Regisseur, ohne den zauberhaften Charakter des dreistündigen Originals zu zerstören.

Papagino und Pamina

Nach wie vor will Papagino (statt Papageno) seine Papagina (statt Papagena) und Tamino seine Pamina; auf dem steinigen Weg zur Liebe sind schwere Prüfungen mit Hilfe der Zauberflöte und – statt eines Glockenspiels – zeitgemäß mit einer Klangbox mit Zauberkräften zu bestehen, auch wenn ein böser Drache nur auf der Leinwand Feuer speit. Auf der spärlich ausstaffierten Bühne dient links ein Flügel als Ablage, während rechts ein Strohballen weit häufiger im Mittelpunkt steht. Ein schöner Einfall ist akustisch und optisch das von den Rängen sichtbare Orchester im nicht komplett abgesenkten Graben.

Für Heiterkeit sorgt gleich zu Anfang die Ausmalung der riesigen Bühnenrückwand, die der Computer nicht immer im Gleichklang mit dem Auf und Ab des Pinsels aufscheinen lässt. Später beleben immer wieder Videoeinblendungen das Bühnengeschehen. Monostatos wird ein tanzender Monoflatos zur Seite gestellt.

Starke Stimmen

Die Sängerrollen werden auf ein Drittel reduziert, und der Chor der Priester, Sklaven und Gefolge fehlt komplett; dafür kommen Tänzer ins Spiel. Alles kein Problem, wenn so starke Stimmen wie die von Gustavo Eda als Tamino mit seidenweichem Tenor, von Christina Roterberg als Pamina und Papagina mit strahlendem Sopran, von der energiegeladenen Sopranistin Jennie Litster als Königin der Nacht, von Tenor Boze Juric-Peslic als Monostatos sowie von Marko Spehar als Sarastro mit einem abgrundtiefen Bass zu hören sind.

Völlig aus dem Rahmen fällt Paul Lux als Außenseiter, der als Rapper überzeugt, als Opernsänger aber eine Katastrophe ist. Dank seines umwerfenden Charmes und weil er so liebenswürdig seine Frau fürs Leben und damit seinen Platz in der Gesellschaft sucht, erobert er die Herzen des Publikums im Sturm.

Umwerfende Tanzeinlagen

Ein Wiedersehen gibt es mit dem Lohrer Breakdance-Duo „Hot Potatoes“ als Knaben Sarastros. Dominik Blenk und Markus Heldt sind aus der Spielzeit 2015/16 mit bei „Schneewittchen breaking out“ am Mainfranken Theater in Würzburg in bester Erinnerung; eine fantastische Märcheninterpretation von Anna Vita aus Breakdance und klassischem Ballett. Umwerfend gelingt ihr Feuerwerk mit Footworks, Freezes und Powermoves; rhythmisch einfühlsam eingesetzt etwa bei den virtuosen Koloratur-Arien der Königin der Nacht. Von Mozart inspiriert, gelingen Max Berrnatzky und Dariusz Voltra originelle Beatbearbeitungen. Belebende Elemente sind mit ihren zumeist organisch in den Handlungsablauf integrierten Einlagen die drei Breakdance-Damen (Anna Ellinghaus, Safiyah Galvani, Rosa Rädisch).

Alle Mitwirkenden werden mit riesigem Beifall, im Stehen gespendet, förmlich überschüttet. Mozarts 1791 uraufgeführte Oper weiß sich so auch „reloaded“ nach über zwei Jahrhunderten zu behaupten, gerade weil die Inszenierung jede unsensible Vermischung mit Hip-Hop- und Rap-Elementen vermeidet und damit Respekt und Offenheit für andere musikalische Welten zu wecken versteht.

