Steinmeier hält Laudatio

Frank Walter Steinmeier (kleines Bild) hält die Laudatio auf Friedenspreisträger Amartya Sen. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag mit. Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph wird am 18. Oktober in der Frankfurter Paulskirche nach der Rede des Bundespräsidenten mit geehrt. Sen wurde 1933 in Shantiniketan geboren und lebt heute in Cambridge. 1998 erhielt er den Nobelpreis für Wirtschaft.

Zwei Texte von Sen werden Ende September erstmals auf Deutsch erscheinen, teilte der Reclam-Verlag am Dienstag mit. Es handle sich um seinen einflussreichsten Aufsatz „Rationale Dummköpfe. Eine Kritik der Verhaltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie“, in dem Sen auf schädliche Vereinfachungen der Ökonomischen Theorie eingehe, sowie um den Essay „Elemente einer Theorie der Menschenrechte“. Darin entwerfe der Inder ein „zukunftsweisendes Verständnis der Menschenrechte, das einen Beitrag leisten soll, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergibt den Friedenspreis seit 1950. Überreicht wird er zum Abschluss der Buchmesse an Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. dpa (Bilder: dpa)

