Steinmeier würdigt Kultur der Roma

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die eigenständige Kultur der Roma und Sinti gewürdigt. Sie sei eine in Europa und in Deutschland „oft bewusst oder unbewusst übersehene, vernachlässigte, ja verdrängte oder sogar unterdrückte Kultur“, sagte das Staatsoberhaupt gestern bei einem Kulturabend mit Musik, Kunst und Literatur der Roma, Sinti und Jenischen in Berlin. Allzu oft werde sie von Vorurteilen, Stereotypen und Klischees verdeckt. Der Bundespräsident hob in diesem Zusammenhang das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte „RomArchive“ hervor. Zur Einführung der Rom-Archive-Webseite findet von morgen an ein mehrtägiges Festival in der Berliner Akademie der Künste statt. dpa

