Stellungnahme des NTM zu den verbalen und juristischen Angriffen der AfD auf die Theater- und Kulturszene

Mannheim.Gemeinsame Stellungnahme der Intendanten des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) zu den verbalen und juristischen Angriffen der AfD auf die Theater- und Kulturszene.

Marc Stefan Sickel, Geschäftsführender Intendant

Albrecht Puhlmann, Intendant Oper

Christian Holtzhauer, Intendant Schauspiel

Stephan Thoss, Intendant Tanz/Chefchoreograf

Ulrike Stöck, Intendantin Junges Nationaltheater

Wie sind die juristischen und verbalen Angriffe der AfD auf die Theater- und Kulturszene zu bewerten?

NTM: Die Angriffe, die die AfD mit ihren kulturpolitischen Forderungen und juristischen Prozessen unternimmt, sind Angriffe auf die Meinungs- und Kunstfreiheit und damit Angriffe auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. Die AfD unterstellt Kulturschaffenden zu diesem Zweck häufig eine politisch linke oder linksextreme – wenn man diese Kategorien denn bemühen will – Instrumentalisierung der Kunst und des Theaters und zielt dabei selbst auf die Instrumentalisierung der Kultur ab. Subventionen ermöglichen die in Deutschland in ihrer künstlerischen, stilistischen Vielfalt und Innovationskraft einmalige Kultur- und Theaterlandschaft. Wer diese angreift, riskiert die Zerstörung der kulturellen Identität Deutschlands. Das ist das Widersinnige der Forderungen der AfD.

Im Übrigen sind wir überzeugt davon, dass unser Publikum und auch die Stadtgesellschaft mehrheitlich solche populistischen Skandalisierungen durchschaut und ablehnt. Wir nehmen die Mannheimerinnen und Mannheimer vielmehr als auffallend interessiert, außerordentlich diskursfreudig und stolz auf die kulturelle Vielfalt ihrer Stadt war.

Warum müssen Theater „frei sein“, wie es der Präsident des Deutschen Bühnenvereins Ulrich Khuon angesichts von immer wieder neuen Forderungen seitens der AfD, etwa Theaterstücke abzusetzen oder staatliche Förderungen der Kulturszene zu kürzen, gefordert hat?

NTM: Kunstfreiheit ist eine Form der Meinungsfreiheit, beide gehören zu den vom Grundgesetz geschützten Grundrechten und sind einer freiheitlichen Demokratie per Definition immanent.

Kunst muss frei sein, um in einer demokratischen Gesellschaft ihren Aufgaben gerecht zu werden, zu denen auch die kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, ihren gewählten Repräsentanten und ihren Institutionen zählt.

Kunst muss auch frei sein, um Vielfalt und Verschiedenartigkeit einer pluralistischen Gesellschaft abbilden zu können. Einen einheitlichen, nationalistischen „Volksgeschmack“, wie die AfD und rechte Populisten ihn gern suggerieren, gibt es nicht.

Warum ist es so wichtig, dass sich vor allem die Politik hier heraushält?

NTM: Die Freiheit der Kunst schützt diese vor dem Zugriff und der Instrumentalisierung durch die Mächtigen und hilft, das Kräftegleichgewicht einer demokratischen Gesellschaft zu wahren. Von Politik beeinflusste Kunst und Kultur sind Symptome von Unrechtsregimen und Willkürherrschaften. Erst ihre Unabhängigkeit macht Kunst, und damit auch das Theater, zu einer gesellschaftsrelevanten Kraft und nur so kann sie ihrer Kritikfunktion gerecht werden und einen aufklärerischen Dialog mit der Gesellschaft führen.

Warum bedarf es einer staatlichen Kulturförderung?

NTM: Kunst muss zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit frei von kommerziellen und politischen Interessen sein. Die staatliche Kulturförderung macht die Freiheit der Kunst erst möglich und sichert den Erhalt und die Pflege der einzigartigen Kultur- und Theaterlandschaft in Deutschland.