Stephan Szász ist der neue Götz

Mit Stephan Szász haben die Burgfestspiele Jagsthausen ihren „Götz von Berlichingen“ für den Sommer 2020 gefunden. In einer Inszenierung von Christoph Biermeier wird er in der 71. Spielzeit als Titelheld des Traditionsstücks auf der Bühne stehen, das am 19. Juni Premiere hat. Bereits im Vorfeld der Spielzeit im Sommer ist er am 1. Februar in einer Lesung mit Musik in „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ im Gewölbe der Götzenburg live zu erleben.

„Götz“- Regisseur Christoph Biermeier ist glücklich über diese Besetzung: „Für mich ist Stephan Szász als Götz von Berlichingen eine Wunsch- und Idealbesetzung.

Er vereint eine beeindruckende Bühnenpräsenz mit einer starken Ausstrahlung. Dazu kommen Spielwitz und eine große schauspielerische Intelligenz. Ich glaube, er wird sich perfekt in die lange Reihe großer Götz-Darsteller in Jagsthausen einfügen.“

Auch Stephan Szász freut sich auf die Rolle: „Ich freue mich auf die Arbeit mit Christoph Biermeier und dem ganzen Team in Jagsthausen in den historischen Gemäuern. Und es ist für mich eine große Ehre, diese berühmte Rolle, an diesem besonderen Ort, mit dieser unglaublichen Tradition, zu spielen.“

1966 in Hessen geboren, nahm er 1990 sein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover auf, das er 1995 erfolgreich beendete.

Seit 2000 steht Stephan Szász auch vor der Kamera, etwa für den preisgekrönten Kinofilm „Das Experiment“ (Regie: Oliver Hirschbiegel), dem ebenfalls preisgekrönten ZDF-Dreiteiler „Die Wölfe“ und in der Hauptrolle in „Geister, die ich rief“ (Regie: Lena Knauss). Außerdem war er in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen, so in mehreren „Tatorten“ und „Polizeiruf 110“, dem Spielfilm „Hitzewelle“, der BBC Produktion „37 Days“, „Soko Leipzig“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.01.2020