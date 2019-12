Stephan Ullmann berauscht mit Walross

Mannheim.Weihnachten kann kommen. Musikalisch lässt sich nach dem rauschenden Abend mit Stephan Ullmann und seinen Gästen im Capitol sowieso nichts mehr draufsetzen. Drei Stunden lang begeisterte der Tausendsassa mit seinen verschiedenen Formationen die Fans im vollen Saal. Die kamen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Ullmann machte mit seinem virtuosen Spiel deutlich, warum er - neben den eigenen Projekten - bei den Größen der deutschen Musikszene ein angesagter Gitarrist ist.

Zwei Gitarren, zwei Stimmen: Eher minimalistisch ist das erste Drittel mit der „Dorfmugge“. Kongenialer Partner: Matz Scheid, Mastermind beim Odenwälder Shanty Chor. Was die beiden aus 50 Jahren Rock- und Popmusik auf die Bühne zaubern, ist phänomenal. Das monumentale „The Walrus“ von den Beatles, das ruhige „Sailing to Philadelphia“ von James Taylor und Mark Knopfler oder das fetzige „Demasiado Corazón“ von Willy DeVille: einfach klasse.

Knaller-Soulstück

Mit „One Voice Down“, wo Deborah Lee und Markus Zimmermann mit Ullmann auf der Bühne stehen, geht’s in ganz andere, moderne Gefilde. Gute-Laune-Musik, drei Sänger und E-Drums: Das Trio streift den poppigen Bereich mit „Fascination“ von Alphaville oder „Something Beautiful“ von Robbie Williams, bringt aber auch ein Knaller-Soulstück mit schwebender Hammond-Orgel. „Alles anders“, so der Titel von Ullmanns Solo-Album, ist es mit seiner etatmäßigen Band. Dramaturgisch geschickt aufgebaut, reißt der Mannheimer final mit Ralf Gustke am Schlagzeug, Alvin Mills am Bass und Markus Zimmermann eigenen Songs die Fans von Anfang an mit, lässt sie klatschen, jubeln, singen. Und beschwingt nach Hause gehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019