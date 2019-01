Sternen-Saga gewinnt noch an Eindringlichkeit

Im Jahr 1977 war dieser Film eine Revolution – heute genießt die vierte Episode der großen „Star Wars“-Saga Legendenstatus. Dass in den Reihen der Mannheimer SAP Arena beim Filmkonzert zu „Eine neue Hoffnung“ dennoch erhebliche Lücken klaffen, kann man eigentlich nur an den Ticketpreisen von stolzen 70 Euro aufwärts festmachen. Denn was das Pilsen Philharmonic Orchestra unter Dirigent Ben

...