Stets den richtigen Ton getroffen

Rapper Umse und Juju Rogers vermitteln Lust an der Sprache. © Suckow

Dass reisen bildet, ist spätestens seit Kant und Goethe bekannt. Es öffnet den Blick, widerlegt Vorurteile und lehrt Demut – Eigenschaften, die nicht nur vielen deutschen Rappern ordentlich guttun würden. Einer, der sich immer zu neuen Ufern aufgemacht hat, ist der Sprachkünstler Umse. Auf seiner Tour zum frisch erschienenen Album hat er als neues Ziel gar den Himmel ausgemacht.

„Durch die Wolkendecke“ geht der Mitte-30-Jährige auch auf seinem Zwischenstopp in der Alten Feuerwache. Das liegt vor allem an der entwaffnend ehrlichen und entspannten Art des reimenden Ratingers. Voller Energie startet er mit seinen langjährigen Begleitern, Deckah am Mikrofon und DJ Wollow an den Turntables, auf eine Fahrt durch die komplette Titelliste seines neuesten Werkes. Mit „Bescheid“ wird ein gutes Tempo vorgelegt, die textsicheren Fans danken es mit wippenden Armen und Köpfen. Seit seinem jüngsten Besuch an gleicher Stelle hat sich das Publikum gefühlt verdoppelt. Seit mehr als zehn Jahren setzt Umse auf der Landkarte seine Marke für geradlinigen deutschen Rap, verkörpert die Werte der alten Schule, vereint solide Technik und Tiefgang. Trends sucht man hier vergeblich, die Sample-lastigen Tracks klingen alle nach vertrauten Mustern. So auch bei ruhigeren Titeln wie „Passing Clouds“, bei dem der schon als Support agierende Sänger und Texter Juju Rogers für Atmosphäre sorgt.

Auch wenn der Fokus eindeutig auf dem neuesten Werk liegt, werden als Auflockerung zwischendurch ältere Titel wie „This Loneliness“ oder „Berg auf“ gespielt. Noch lockerer wird es – der Ruhrpott lässt grüßen – mit lecker Pinneckens voll Schnaps, die in die erste Reihe gereicht werden.

Betont höflicher Zeitgenosse

Das ist aber auch der einzige wilde Ausreißer. Wie kaum ein Zweiter trifft Umse immer den richtigen Ton, ist höflich, besonnen und bodenständig. Das spiegelt sich auch in den Texten wider. Mit Wortwitz und Sprachlust nimmt er die Zuhörer mit, erzählt von der Sehnsucht nach fremden Kontinenten und Kulturen („Wenn die Ferne ruft“), verliert sich dabei jedoch nicht im Globalen, sondern sorgt sich um unsere Zukunft („Mach das Kleine groß“). Wer mag, bekommt an diesem Abend neben wohlig durchgeschüttelten Schultern auch noch Denkanstöße mit auf den Weg. Ganz so, wie es das Reisen doch tun sollte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018