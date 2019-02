Stiftung sieht Verlage bedroht

Die Insolvenz des Buchgroßhändlers KNV ist nach Darstellung der Kurt-Wolff-Stiftung eine große Gefahr für den Buchhandel. „Dieser Riese droht, sollte er weiter fallen, einen beträchtlichen Teil der Buchbranche mit sich zu reißen“, erklärte die Stiftung, deren Ziel die Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene ist, gestern in einer Mitteilung. Schnelle finanzielle Hilfen für die Buchbranche seien dringend erforderlich. „Schon jetzt zieht diese Insolvenz bedrohlich weite Kreise“, erklärte die in Leipzig ansässige Stiftung. Unabhängige Buchhandlungen und Verlage gerieten unverschuldet in Not. dpa

