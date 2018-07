„Stilistisch ausgefeilte Sprache“ als Markenzeichen

Anzeige

Außer Romanen und Erzählungen verfasste Mora auch Drehbücher, Theaterstücke und Essays. Sie übersetzte zudem Werke von renommierten Autoren wie dem ungarischen Schriftsteller Péter Esterházy (1950-2016). Sie erhielt bereits eine Reihe bedeutender Auszeichnungen, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis (1999) und den Preis der Leipziger Buchmesse (2005).

Der Leiter des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz, sprach beim Büchner-Preis von einer „großartigen, überfälligen Entscheidung“. „Ihre Romane und Erzählungen spiegeln seismographisch, was unsere Gesellschaft aufwühlt und von welchen untergründigen Ängsten sie beherrscht wird“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mora finde dafür eine unverwechselbare, stilistisch ausgefeilte Sprache.

Mit Mora als Büchner-Preisträgerin sei die höchste Ehrung, die eine deutschsprachige Schriftstellerin in Deutschland erfahren kann, „endlich angekommen bei der mehrsprachigen Generation von Autoren, der man allein mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis nicht gerecht wurde“, sagte der Leiter des Literaturhauses Frankfurt, Hauke Hückstädt.

Traditionsreiche Ehrung

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt vergibt die Ehrung seit 1951 an Autoren, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen „durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten“. Der Preis wird am 27. Oktober bei der Herbsttagung der Deutschen Akademie in Darmstadt verliehen. dpa

