Stiller Musiker-Protest gegen den Kultur-Lockdown

Statt zu singen, blickt Juliette Broussett mit versteinerter Miene in die Kamera. Eine Minute lang herrscht in ihrem Beitrag auf dem Instagram-Kanal eisiges Schweigen. „So wäre die Welt ohne Kunst, ohne Musik“ steht in ihrem Kommentartext unter dem Hashtag #sangundklanglos.

So wie die Sängerin der Mannheimer A-cappella-Gruppe Les Brünettes haben sich Tausende von Kunstschaffenden an der

...