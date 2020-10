Stilsicher und angemessen

Im Würzburger Kiliansdom kam es trotz Corona-Krise zu einem respektablen geistlichen Konzert vor etwa 200 Zuhörern.

Der Kammerchor am Würzburger Dom, das Barockorchester La Banda und in historischer Aufführungspraxis bewährte Gesangssolisten teilten sich in die Darbietung von Claudio Monteverdis Marienvesper „Vespro della Beata Vergine“, veröffentlicht 1610, gewidmet Papst Pius V., dem Reformator der Römischen Liturgie nach dem Konzil von Trient.

Emotionale Interpretation

Sie zählt zu den herausragendsten Sakralwerken der Musikgeschichte, reicht von der schlichten Schönheit der Psalmen, von einem Hymnus und dem Magnificat hin zu Anklängen an die prachtvolle Kunst venezianischer Mehrchörigkeit.

Domkapellmeister Christian Schmid arbeitete bei der emotionalen Interpretation dieser Marienvesper mit einer Reihe von Effekten und Stilmitteln, die die Universalität und Zeitlosigkeit dieses Werkes unterstrichen.

Das gesamte Ensemble brachte ein Kaleidoskop an Klangfarben zum Leuchten, mit Wendungen, die überraschten und tiefer in das musikalische Geschehen hineinführten. Monteverdi zeigt, wozu Musik fähig ist, sei es in den gesetzten Stimmen, sei es in den polyphonen kanonisch oder homophon geführten Techniken.

Schmid ging ins Detail und spielte wo angebracht groß auf. Der Chor sang in räumlicher Distanz, was dem Wohlklang der Stimmen nicht zum Nachteil gereichte.

Er blieb flexibel im Zusammenwirken mit der fein musizierenden Instrumentalgruppe. Die Akustik des Doms lieferte eine gute Mischung aus Kirchenhall und Durchhörbarkeit der polyphonen Satzstruktur, wenngleich manche Textdeutlichkeit unterging. Zu den Gesangssolisten zählten Maria Bernius und Franziska Bobe, Sopran, Matthias Lucht, Altus, Daniel Schreiber und Christian Rathgeber, Tenor, sowie Felix Rathgeber und Thomas Scharr, Bass.

Schlank und ausgewogen

Schmids Dirigat inspirierte zu einer als schlank und ausgewogen empfundenen Vermittlungsintensität. Das Konzertieren brachte zwei Welten zusammen: stilsichere Disziplin und angemessene Sinnlichkeit.

Die Eloquenz, die Schmid seinen Musikern mit nie erlahmender Musiziergeschwindigkeit abverlangte, stand für die mitreißende Ausführung etwa der Psalmen und des schlichten, klösterlich anheimelnden Gregorianischen Gesangs, der aus dem Fundus des Gesamtwerkes herausragte. Deutlich hervorgehoben erschienen die tänzerischen Elemente dieses großartigen Kunstwerkes.

Die Gesangssolisten konnten den Vorgaben des Dirigenten uneingeschränkt folgen. Sie besaßen für jene expressive Tour durch die Partitur die nötige Virtuosität und stimmliche Flexibilität.

Übrigens hatte die historische Aufführungspraxis nichts mit verknöcherter Askese zu tun. Die Blechbläser verkörperten Festlichkeit, die sanften Streicher Besinnlichkeit, die Theorbe eine dezente Begleitung solistischer Einlagen. Trockenkost war keinen Moment angesagt.

Balsam für Ohr und Gemüt

Dazu lieferte Monteverdis Abwechslungsreichtum genügend Balsam fürs Ohr und Gemüt.

Wirkungsvoll befestigte der Dirigent seinen rhythmisch beweglich gehaltenen Zugriff an der stilistischen Vielfalt von Monteverdis opulenter Musik und deren klangsinnlicher Prachtentfaltung.

Diese Musik passte ideal in den Kiliansdom mit seiner Raumwirkung, wie es seinerzeit im Markusdom zu Venedig bei der Uraufführung der Fall gewesen sein mag.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020