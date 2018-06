Stipendiatenkonzert forderte die Zuhörer heraus

Anzeige

Musikalische Früchte des Mozart-Labors. Beim Mozartfest forderte das Stipendiatenkonzert die Zuhörer in exzeptioneller Weise heraus. Im Kaisersaal der Würzburger Residenz brachten Kammermusik-Stipendiaten des Mozart-Labors Werke zum Klingen, die sie in der fast viertägigen Laborarbeit mit den Dozenten Ragna Schirmer, Kalle Randalu und dem Schumann Quartett einstudiert hatten. Offene Proben boten vorab unmittelbare Einblicke in die Interpretationen.

Die Stille im Auge des Sturms

Mozarts quirlige Sonate für Klavier zu vier Händen, seine Fantasie für eine Orgelwalze f-Moll und Schuberts sonniges „Forellenquintett“; drei variantenreiche Werke voller Fantasie und Temperament zum Auftakt und Abschluss, programmatisch mit Arvo Pärts fünf meditativen Kompositionen von „Solfeggio“ bis „Da pacem Domine“ vereint. Die Frage stand im Raum: Kann das gut gehen, wenn diese drei quirligen Stücke wie ein Hurrikan ihr stilles Auge im Zentrum umkreisen?

Zum Konzertauftakt übernahmen die 1988 in Tiflis (Georgien) geborenen Zwillingsschwestern Ani und Nia Sulkhanishvili quasi die Rollen von Mozart und seiner älteren Schwester Maria Anna, genannt „Nannerl“, die beide im 18. Jahrhundert nicht nur mit Mozarts Sonate zu vier Händen KV 381 gemeinsam am Tasteninstrument auftraten. Ein energisch-frischer Anschlag betonte den frisch-fröhlichen, im dritten Satz sogar jubelnden Charakter des gefälligen Werks.