Stolperstein für die Stadt Mannheim

Als ein Initiator des heute in Heidelberg beheimateten Universitätsinstituts für Übersetzen und Dolmetschen hat Curt Sigmund Gutkind in der Region Spuren hinterlassen – eines Instituts, das bis zum Jahr 1933 in Mannheim seinen Ort hatte, wo es auch gegründet worden war. Gutkind, der 1896 geboren wurde und 1940 starb, war Romanist und Übersetzer und floh aus Nazi-Deutschland, wo Verwandte von

...