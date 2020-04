Stones haben ein Geschenk

Mick Jagger (l.) und Keith Richards von den Rolling Stones. © Agostini/Invision/dpa

Das Leben war so schön, dann wurden wir alle eingesperrt, singt Mick Jagger mit seiner unnachahmlichen Röhre zu einer mächtigen Blues-Rock-Reggae-Mixtur. Und weiter, ebenso passgenau zur Corona-Zeit: Man fühlt sich wie ein Geist, der in einer Geisterstadt lebt. Das ist er also, der erste neue Song der Rolling Stones seit acht Jahren, womöglich Vorbote eines neuen Albums.

Mit ihrem am Donnerstag überraschend veröffentlichten Stück „Living In A Ghost Town“ haben die britischen Rock-Legenden Millionen Fans mitten in der Corona-Pandemie eine Freude gemacht – und Hoffnungen geweckt. Das knapp vier Minuten lange, nicht allzu weit vom vertrauten Band-Stil abweichende Lied sei die erste neue Stones-Single und Eigenkomposition nach „Doom And Gloom“ vom Best-Of-Album „GRRR!“ (2012), teilte das Label Universal mit.

Das von einer wild heulenden Mundharmonika gekrönte Musikstück wird von einem schicken Video begleitet – die Band im Studio, daneben flott geschnittene Bilder leerer Innenstädte in Fischaugen-Optik. Zwölf Stunden nach Veröffentlichung war der Film zum Song allein auf Youtube rund 800 000 Mal abgerufen. dpa

