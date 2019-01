Strahlende Souveränität

Allmählich nehmen am Nationaltheater die spartenübergreifenden „Musiksalons“ Fahrt auf. Zum jüngsten Liederabend in der Montagehalle fanden sich 120 Besucher ein. Nikola Hillebrand, Mannheims neuer Stern am Koloraturhimmel, die in mancherlei Hinsicht an die junge Diana Damrau erinnert, ist ja nicht nur eine Augen- und Ohrenweide. Die 25-jährige Arnold-Petersen-Preisträgerin erntete auch überraschend TV-Ruhm, als sie in der Dresdener Silvester-„Fledermaus“ eine fabelhafte Adele sang. Die treuen Liederabend-Stammbesucher hatten wohl in der Pause auf die Neulinge erzieherisch eingewirkt. Jedenfalls hörte der lästige Zwischenbeifall nach jedem einzelnen Lied in der zweiten Programmhälfte dann auf.

Neue Hörerfahrung

Vor gut einem Jahr hatte die junge Sängerin am gleichen Ort mit ihren „Hausgöttern“ Mozart und Strauss Furore gemacht. Jetzt widmete sie sich, von Pianist Alexander Fleischer sehr sensitiv begleitet, romantischem Liedgut deutscher und französischer Provenienz. Ganz neue Hörerfahrungen offenbarte da ihr strahlender Sopran bei den fünf Brahms-Liedern, die man fast nur in der Ausgabe „für die mittlere Stimme“ kennt. Dagegen vertragen die kleinen Musikdramen von Hugo Wolf durchaus den Operngestus, klirrende Hexentöne („Nixe Binsefuß“) und eine gewisse Luderhaftigkeit („Verschling’ der Abgrund meines Liebsten Hütte“).

Nikola Hillebrand singt all dies wie die folgenden französischen Notengespinste von Ravel und Debussy so perfekt artikuliert und intoniert, in unangestrengter Souveränität und blendender Idiomatik, dass man ihr auch als Liedinterpretin eine glänzende Zukunft prophezeien kann. In den weitgespannten Vokalisen des Totengebets „Kaddish“ von Maurice Ravel erschüttert ihre Ausdruckstiefe.

Mit zwei zugegebenen Wolf-Liedern („Er ist’s“ und „Ich hab in Penna einen Liebsten wohnen“) dankten die beiden Künstler für reichen Applaus.

