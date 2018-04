Straßenkünstler durchstreifen Athen, die Weltstadt des Buches

Anzeige

Die griechische Hauptstadt Athen ist Weltstadt des Buches 2018 und hofft auf mehr Besucher, die sich neben den antiken Stätten, Museen und dem Flanieren unterhalb der Akropolis auch Büchern widmen. Das Motto sei „Bücher überall“, sagte der Bürgermeister der griechischen Hauptstadt, Giorgos Kaminis, bei der Eröffnungsfeier im neuen Museum der Akropolis am Montag, dem Welttag des Buches. Insgesamt seien in den nächsten Monaten 250 Veranstaltungen geplant, sagte eine Sprecherin der Stadt Athen gestern der Deutschen Presse-Agentur. Am Montagabend zeigten zum Auftakt der Feierlichkeiten unter anderem Straßenkünstler ihr Können. Den Titel „Weltstadt des Buches“ vergibt die Unesco (die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) seit 2001. dpa (Bild: dpa)