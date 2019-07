Streit um Gemälde wird neu verhandelt

Der Streit um das Eigentum an zwei gestohlenen Ölgemälden des Speyerer Malers Hans Purrmann (1880-1966) muss neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob am Freitag ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Nürnberg auf und verwies den Fall zur neuen Verhandlung zurück. Die Bilder waren der Familie des 1966 gestorbenen Künstlers 1986 entwendet worden. 2009 tauchten sie bei einem Autotechnik-Großhändler ohne Kunstkenntnisse wieder auf. Der Großhändler sagt, er habe die Gemälde in den späten 1980er Jahren von seinem Stiefvater geschenkt bekommen, der sie von einem Antiquitätenhändler gekauft habe. Er beruft sich darauf, die Bilder mindestens zehn Jahre in gutem Glauben besessen und damit das Eigentum daran erworben zu haben. Juristen nennen diesen Vorgang „Ersitzung“. Das OLG Nürnberg hatte dem Großhändler Recht gegeben. Ein Enkel Purrmanns (1880-1966) fordert nun die Bilder zurück. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019