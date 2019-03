Streiter der Einigung

Selten ist ein Schöpfer von Rang derart vernachlässigt worden wie Rudolf Pannwitz. Der deutsche Kultur- und Naturphilosoph, Epiker, Lyriker, Staats- und Gesellschaftstheoretiker, Naturforscher, Grafiker und Komponist starb heute vor 50 Jahren bei Lugano in der Schweiz.

1881 geboren, begann er im Alter von sechs Jahren Verse zu schreiben und fasste früh den Entschluss, Dichter zu werden. Er studierte in Marburg und Berlin und trat bald darauf mit pädagogischen Schriften hervor, ehe er 1917 weitreichende Bekanntheit mit seinem Werk „Die Krisis der Europäischen Kultur“ erlangte. Darin legte er unter anderem, wie auch in der Schrift „Deutschland und Europa“ von 1918, bereits die Konzeption einer europäischen Einigung nieder. Von 1921 an lebte er an der kroatischen Adria, wo seine für ihn wichtigsten Werke entstanden, wie die Naturphilosophie des „Kosmos Atheos“ und die bis heute unveröffentlichten epischen Hauptwerke „Der Dichter und die blaue Blume“ und „Die Heiligen Gesänge der Hyperboräer“.

Nachlass in Marbach

1933 verließ Pannwitz als einer der ersten die Preußische Akademie der Künste, nachdem das nationalsozialistische Regime zuvor Loyalität von jedem Mitglied gefordert hatte. 1948 übersiedelte er in die Schweiz, wo er mit seiner Frau Charlotte bis zu seinem Tod 1969 lebte. Vortragsreisen nach Deutschland sowie eine philosophische Trilogie über die „vorhandene und die geschaffene Welt“, die in den 1960er Jahren erschien, beschlossen sein Lebenswerk. Zu seinen Briefpartnern zählten die Dichter Hermann Hesse und Hugo von Hofmannsthal sowie der Philosoph Edmund Husserl. Sein umfangreicher Nachlass befindet sich seit 1978 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, darunter gewichtige Kulturdokumente wie die erwähnten epischen Hauptwerke und eine 750-seitige Ethik. schu

