Streiter für humane Welt

Der Politikwissenschaftler Achille Mbembe (Bild) aus Kamerun wird in diesem Jahr mit dem Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen ausgezeichnet, der Ernst-Bloch-Förderpreis geht laut einer Mitteilung der Stadt an den Autor Maximilian Probst. Diese Entscheidung traf der Beirat der Stadt Ludwigshafen unter Vorsitz von Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg. Vorausgegangen war ein einstimmiges Votum der Juroren Susanne Mayer (Journalistin), Martin Schult (Leiter der Geschäftsstelle für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) und Klaus Kufeld, dem bisherigen Leiter des Ernst-Bloch-Zentrums. Die Preise, die an den in Ludwigshafen geborenen Philosophen Bloch erinnern, sollen am 15. November verliehen werden, der Hauptpreis ist mit 10 000 Euro, der Förderpreis mit 2500 dotiert.

Vielbeachtete Bücher

Der 1957 geborene Achille Mbembe gilt als Vordenker des Postkolonialismus sowie als Kritiker rassistischer Denkstrukturen. Er war an vielen renommierten Universitäten tätig und hat vielbeachtete Bücher publiziert, darunter die „Kritik der schwarzen Vernunft“, die im Suhrkamp-Verlag erschienen ist. Mbembe thematisiert und kritisiert, dass die Ausdehnung des globalen Kapitalismus auf den Strukturen des transatlantischen Sklavenhandels basiere. Rassistisches Denken existiere fort. Mbembe sei einer „der wichtigsten Denker des afrikanischen Kontinents, der mit seinem Blick auf gesellschaftliche Brüche und die Gefahren der Demokratie über die Grenzen hinaus für eine humane Welt im Sinne Ernst Blochs eintritt“, teilte die Jury zur Begründung ihrer Wahl mit. tog (Bild: dpa)