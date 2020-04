Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

heute ziehe ich den Hut. Ich ziehe ihn vor Menschen, die wir in dieser Corona-Krise als „systemrelevant“ bezeichnen. Ich mag dieses Wort nicht, ich möchte lieber sagen: Ihr seid wichtig und unentbehrlich in dieser Zeit. Danke für euren persönlichen Einsatz.

Es wurde auch in Deutschland schon geklatscht für das Krankenhauspersonal und die Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel, die jeden Tag ihre Gesundheit riskieren. In den Medien gibt es schöne Formate wie „Helden des Alltags“ zur Würdigung dieser Leistung. Auf Twitter liest man jedoch immer wieder Beiträge von ihnen oder ihren Familienmitgliedern, die einem das Herz brechen: Eine Mutter, die ihre Kinder nur noch durch die Fensterscheiben sieht, weil die Schutzkleidung noch nicht da ist und sie ihre Familie nicht gefährden will. Ein Verkäufer, der sich gar nicht heldenhaft fühlt, wenn er sich morgens auf den Weg zum Supermarkt macht, um an der Kasse unzählige Kontakte zu überstehen. Er hat Angst. John Wayne, alter Cowboy, sagte einmal: „Mut ist, Todesangst zu haben und trotzdem aufs Pferd zu steigen.“

Ja, dieser Mut wird nun finanziell belohnt. Markus Söder ermöglicht Essen auf Staatskosten und eine Zulage. Mitarbeiter der berühmten Berliner Charité erhalten 150 Euro Prämie. Das ist in Zeiten, in denen wir nicht wissen, wie es wirtschaftlich weitergeht, eine wichtige Geste. Das ist aber zu wenig. Zu wenig für jene, die unter hohem Risiko eine Jahrhundertkrise meistern. Es sind nur 0,90 Euro die Stunde für jeden.

Es ist Zeit, über Solidarität auch unter den Reichsten zu reden. Es wird viel berichtet über die mögliche Insolvenz von Fußballclubs – ohne endlich über die unverschämten und unproportionalen Gehälter zu debattieren. Für „Gekicke“, so sensationell und maradonna-gottgleich es auch sein mag, solche Summen zu kassieren, das verpflichtet! Gerade in solchen Zeiten. Vorstandsboni 2020? In die Solidarkasse, bitte!

Wer sich auf das Gute der Menschen in den Helferberufen verlässt, ohne sie anständig zu bezahlen, missbraucht deren Anstand und Werte. Während Egozocker sich in ihren Villen zurückziehen und noch vor ihren Pools die Instagram-Show machen. Schauen Sie hin. Und bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020