Studenten zeigen Schnitzlers „Reigen“

Für die Musikhochschule Mannheim hat die Probenphase für das nächste Musiktheaterprojekt begonnen. Auf dem Programm steht „Reigen“, eine Oper in zehn Dialogen von Philippe Boesmans nach dem Stück von Arthur Schnitzler. Umgesetzt wird das Werk von Studenten des Instituts für Musiktheater und der Gesangsklassen, das Sinfonieorchester der Musikhochschule Mannheim spielt unter der Leitung von Cosima Sophia Osthoff, Regie führt Andreas Baesler (am 30. April, 18 Uhr, und 2. Mai, 19 Uhr, im Saalbau Neustadt, am 30. Mai, 19.30 Uhr, im Nationaltheater Mannheim, am 20. Juni, 19 Uhr, Wilhelma-Theater Stuttgart). dms

