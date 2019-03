Studie einer vernetzten Gesellschaft

Yi-Wei Lo (v. l.), Arno Brys, Marc Galvez, Andrea Muelas Blanco, Jacqueline Trapp und Veronika Akopova. © Bühler

Zehn Tänzer sitzen nebeneinander, angelehnt an die Bühnenwand. Sie gehören zusammen, das ist zu spüren, und blicken zum Publikum im Heidelberger Zwinger 1. Hier sitzen die Zuschauer näher am Geschehen als im großen Theatersaal. Für „Becoming“, der dritten Premiere des am Heidelberger Theater im vergangenen Herbst gestarteten Tanzchefs Iván Pérez, ist der Zwinger 1 ideal. Denn was hier „Becoming“, also „im Werden“ oder „in der Entfaltung“ ist, braucht eine besondere Konzentration. An der linken Seite der dunklen kargen Bühne sitzt der niederländische Komponist Rutger Zuydervelt an einem Tisch, um seine Klänge im Zusammenspiel mit den Tänzern zu steuern. Nacheinander bewegt sich das Ensemble jetzt aus der Sitzposition erst auf allen vieren und von dort in die Aufrichtung. Aus dieser Formation lässt sich der menschliche Entwicklungsprozess ablesen. Doch der aus Spanien stammende Choreograph Pérez benutzt dieses Bild nur als ein Strukturelement für ein viel umfassenderes Verhältnis.

Miteinander in Berührung

Zehn Tänzer bilden eine Kette, wobei eine Hand auf der Schulter des nächsten ruht. Dazu breitet sich im Raum ein langsam anschwellendes Grundrauschen aus. Während sich die Menschenkette im Raum bewegt und sich bald als vertikale Linie zum Zuschauer ausrichtet, entwerfen die freischwingenden Arme nacheinander einen Bogen. Daraus entsteht die Bewegung einer Welle, die der Komponist Zuydervelt aufgreift. Sein Grundrauschen hat sich in ein eher angedeutetes Auf und Ab von Wellen verwandelt, das mehr wie eine Imagination im Kopf des Hörers entsteht, als konkret wahrnehmbar ist. Aus der Kette wird bald ein Halbkreis, bald ein Kreis, bald ein Knoten und wieder ein Kreis. Immer aber bleiben die Akteure miteinander verbunden. Mal fragil Finger an Finger, mal umfangend mit dem Arm um die Hüfte des anderen, mal chaotisch mit den Körpern über- und untereinander. Nie aber verlieren die Formationen das Verhältnis, das sie eint: ein Gespür für den anderen in der Gruppe.

Iván Pérez zeigt mit seinem Dance Theatre Heidelberg nicht nur eine aufregende Körper- und Bewegungsstudie. Er entwirft auch mit reduzierten Formen – Kette, Kreis, Knoten – eine genial konzentrierte Studie über unsere Gesellschaft. Damit zeigt er auch, dass wir miteinander verbunden sind, egal wie wir zueinanderstehen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019