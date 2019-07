Stuttgart bejubelt das Lächeln der Rock-Sphinx Bob Dylan

Zwei der wichtigsten Rockmusiker aller Zeiten waren binnen fünf Tagen und 90 Kilometern zu erleben, am Wochenende spielen Neil Young und Bob Dylan in London und Kilkenny sogar zusammen. Doch während sie sich für die Gigantengipfel territorial aufeinander zu bewegen, driften die Geistesverwandten bei ihren Konzertansätzen derzeit erstaunlich auseinander. Während der Kanadier in der Mannheimer SAP ...

Das Archivbild vom 11.07.1998 zeigt die amerikanische Folkrock-Legende Bob Dylan beim Musikfestival in Escalarre (Spanien). Bob Dylan, Rock-Veteran und Vorbild für Generationen von Musikern, hat sich gegenüber einer Verehrerin großzügig gezeigt: Weil ihm der auf der Basis seines Klassikers "Knockin' On Heaven's Door" aufgebaute Song "Rise" der Sängerin Gabrielle so gut gefällt, hat Dylan auf 50 Prozent der ihm zustehenden Einkünfte verzichtet. © Ais/dpa