Stuttgarter Oper kreist um Erdbeben

Sieben Jahre nach dem Erdbeben in Japan und der so ausgelösten Atomkatastrophe in Fukushima setzt sich die Staatsoper Stuttgart künstlerisch mit der Tragödie auseinander: Der Komponist Toshio Hosokawa sagte gestern vor der Uraufführung seiner Oper „Erdbeben Träume“, die Kunst helfe ihm, die schrecklichen Erlebnisse von damals zu verarbeiten. „Die Katastrophe hat mich sehr schockiert“, sagte der 62-Jährige vor der Premiere am Sonntag (1. Juli, 19.30 Uhr). Generalmusikdirektor Sylvain Crambreling spricht von dramatischen und lauten Tönen. Die Kunst solle die Erinnerung wachhalten, sagte Hosokawa. dpa