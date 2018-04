Subtile Nuancen

Anzeige

Großes Einfühlungsvermögen

Ohne eine vordergründige Show abzuliefern, gab es mehrere besinnliche Momente in ruhigen, sanft klingenden Bewegungen. Sein Spiel war nicht auf äußeren Glanz ausgerichtet, betonte den französischen mit Zungenstimmen angereicherten Stil im Intermezzo von Jehan Alain, in dem apart dahinsprudelnden Prélude et Fugue en Ut op.13 von Demessieux, sowie in César Francks Prière cis-Moll.

Werke von Bach oder Reger waren in dem ausgewogen gemischten Programm ausgeklammert, die freilich anspruchsvollere Gestaltungsmöglichkeiten erfordert hätten.

Für die gregorianischen Choralzitate des „Rorate Caeli“, „Hosanna Filio David“ und „Attende Domine“ wählte der Organist ruhige Tempi, bewies religiöses Einfühlungsvermögen, so dass man sich bei den entsprechenden Stücken in einen Kirchenraum versetzt wähnen konnte. Klaus Linsenmeyer

