Suche nach Grab

Die Überreste des Templo Mayor in Mexiko-Stadt. © Torres/dpa

Mitten in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt wollen Archäologen erstmals eine Grabstätte der mächtigen Aztekenherrscher freilegen. Zwar erwarten die Forscher nur ein recht einfaches Grab – die Entdeckung der letzten Ruhestätte eines Aztekenkönigs wäre trotzdem eine wissenschaftliche Sensation. Im Gegensatz zu den großen Königsgräbern der Mayas und der Pharaonen in den Pyramiden Ägyptens haben die Azteken keine großen Grabkammern gebaut, sagte Projektleiter Leonardo López Luján der Deutschen Presse-Agentur in der Ausgrabungsstätte inmitten der Stadt. „Was wir uns vorstellen, ist, dass es auf einem kleinen Gebiet Überreste und Opfergaben geben wird.“

Auf der Suche nach dem Grab haben Archäologen am Fuße des Haupttempels der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan (1325-1521) schon mehrere über 500 Jahre alte Opfergaben gefunden, die für den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli bestimmt waren. dpa

