Suche nach Schaffenskern

Es ist die Kernfrage, der Hermann Vaske mit seinem Dokumentarfilm „Why are we creative?“(Warum sind wir kreativ?) auf den Grund geht. 30 Jahre lang hat er sich in der internationalen Kreativszene umgehört, Künstler, Schauspieler, Modeschöpfer, Politiker, Wissenschaftler und religiöse Führer zu Wort kommen lassen. Im kommunalen Kino Cinema Quadrat in Mannheim offenbaren sie den Grund ihres Schaffensdrangs: Warum ist der Mensch schöpferisch tätig?

Regisseur Quentin Tarantino sieht Kreativität als Gabe, Musiker Nick Cave als Last. Für Schauspieler Mel Gibson ist sie Selbsttherapie. Was für den Regisseur Wayne Wang aus Langeweile resultiert, ist für seinen Kollegen Dennis Hopper das Ergebnis einer unglücklichen Kindheit. Nicht alle gehen Vaske ins Netz: Unternehmer Bill Gates antwortet ihm nicht. Auch den Leerstellen gibt der Filmemacher Raum und hält erst recht mit der Kamera drauf, wenn ein Maler wie David Hockney um Antwort ringt. Das Ergebnis ist eine offene Studie über den Ursprung der Kreativität.

Veränderte Ausdrucksmittel

Vaskes Film bringt keine neuen Erkenntnisse. Seine Qualität ist eine andere: Im Laufe der Recherchen ändern sich nicht nur das Aussehen des Regisseurs, sondern auch seine Ausdrucksmittel. Professionelle Aufnahmesets, wackelige Handyfilme und bunte Animationen verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk. Mal steht die Kamera auf dem Kopf, mal zeigen sich die Protagonisten mit dem Rücken zum Publikum. Das durchkomponierte Werk ist somit ein Film über den Film selbst. onat

