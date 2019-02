Superschau über Impressionismus

Manet, Renoir, Degas, Seurat, Cézanne, Gauguin: Der englische Industrielle Samuel Courtauld (1876-1947) hat eine der bedeutendsten Privatsammlungen impressionistischer Werke zusammengetragen. Bis zum 17. Juni ist sie in der Pariser Fondation Louis Vuitton zu sehen. Mehr als 100 Exponate werden präsentiert, darunter „Eine Bar in den Folies-Bergère“ von Édouard Manet, das letzte bedeutende Gemälde des Malers. Zu den Ikonen der Moderne zählen auch „Selbstporträt mit verbundenem Ohr“ von Vincent van Gogh und „Die Kartenspieler“ von Paul Cézanne. Täglich geöffnet von 11 bis 20 Uhr, Fr bis 21 Uhr, am Wochenende 10 bis 20 Uhr. dpa

