Susan Horn, Sängerin und Schauspielerin

Susan Horn steht seit mehr als 30 Jahren auf Bühnen, etwa im Capitol oder im Schatzkistl, wo man ihre Joy-Fleming-Interpretationen im Musical „Iwwa die Brick“ sieht. Mit ihrer Band „Mo’Roots“ ist sie regelmäßiger Gast auf der Wachenburg.

In Corona-Zeiten schuf sich Horn ihre eigene Bühne auf ihrem Balkon. Der zeigt Richtung Innenhof, erzählt sie. Erst am Sonntag gab sie dort ihr siebtes Konzert für Nachbarn und den Facebook-Livestream. Ansonsten sei sie wie alle Künstler ein Stück weit zum „Nichtstun verdammt“. Dass 2020 so negativ behaftet ist, schmerzt sie. Als Fan der Goldenen Zwanziger habe sie deren 100. Jubiläum entgegengefiebert. Das Programm, das sie dafür mit Pianist Michael Quast entworfen hat, muss nun auf seine Premiere im Capitol 2021 warten. Horn freut sich über Auftritte für Privatleute oder Firmen, sobald die Umstände es wieder erlauben. apt (Bild: Van der Voorden)

Mit der Benefizaktion „KulturGut – wir helfen den Kreativen“ wollen wir Künstlerinnen und Künstler mit Menschen zusammenbringen, die ihnen helfen wollen. Möchten Sie dieser Künstlerin helfen? Dann wenden Sie sich per Mail an kulturgut@mamo.de

Alle Infos zur Aktion: morgenweb.de/kulturgut

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020