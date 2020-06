Sweet Soul Music Revue am 26. Juli

Auf eine „nostalgische Reise“ zurück ins musikalische Amerika der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts – in dem Land also, in dem das Autokino bereits 1933 geboren worden war – möchte die Sweet Soul Music Revue gehen, wenn sie ihren Auftritt im Autokino, dieses Mal in Mannheim, haben. Wie die Organisatoren mitteilten, gastiert die Musik-Show am Abend des 26. Juli beim Carstival auf dem Mannheimer Maimarkt.

Bandleader Klaus Gassmann tritt mit seiner Gruppe und zehn afroamerikanischen Künstlern auf, während der Sänger und Schauspieler Ron Williams durch den Abend führt. Tickets online zu kaufen unter: carstival.de. seko

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.06.2020