Swingende Klassiker, wie sie klingen sollen

Er verschwand spurlos. 1944, im Zweiten Weltkrieg, beim Flug über den Ärmelkanal nach Paris, trafen Bomberpiloten, die ihre ungenutzte Last abwarfen, seine Maschine, so vermutet man. Doch Glenn Millers Musik blieb am Leben – bis heute.

Und seit 1985 trägt Wil Salden mit seinem Glenn Miller Orchestra dazu bei, das Erbe des Swing-Genies am Leben zu halten. So leuchteten auch die Augen zahlreicher Mannheimer auf, als der Holländer und seine 15-köpfige Big Band im gut gefüllten Musensaal des Rosengartens mit Millers berühmter „Moonlight Serenade“ in den Abend einstieg. Salden, im weißem Jackett, stellte zur Begrüßung im holländisch eingefärbtem Deutsch klar, dass Glenn Miller nur dieses eine Stück selbst komponiert, aber als Arrangeur die damalige Musikszene erneuert hat.

Bis zum ultimativen Miller-Klassiker, „In the Mood“, muss sich das weitgehend ältere Publikum noch bis zur vorletzten Zugabe gedulden – oder besser gesagt: Es darf sich an einem bunten, abwechslungsreichen, mehr als zweistündigen Programm erfreuen, zu dem Salden wiederholt Sängerin Eva Buchmann, elegant im langen Kleid, auf die Bühne bittet.

Stilecht bringt das Orchester den typischen Sound des Meisters mit einer melodieführenden Klarinette und begleitenden Saxofonen zum Klingen. Doch Wil Salden spannt einen weiteren Bogen. Er taucht ein in die Klangwelten Millers, etwa bei „Stairway to the Stars“, oder er zeigt, dass der Erfolgsmusiker auch Tschaikowskis Klavierkonzert zum Swingen bringen konnte.

Mit Frank Sinatra bei „Blue Moon“, Ira und George Gershwin („It’s Wonderful“) oder Count Basie („South of the Border“) kommen Swing-Größen zu Ehren. Alles klingt, wie es klingen soll. Allerdings auch so gezähmt, wie es Glenn Miller selbst gewollt hat. Er hat den Swing wohnzimmertauglich gemacht.

