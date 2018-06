Swingendes Finale in der Klapsmühl’

Brillieren am Saxofon (v.l.): Paul Stoltze, Alexandra Lehmler, Olaf Schönborn vor Matthias Debus am Bass und Dirik Schilgen (Schlagzeug). © Rinderspacher

Es wurde ein würdiger Abschied: Fast zwanzig Jahre lang – so genau kann sich niemand an das Anfangsdatum erinnern – hat Mannheims Kabarett-Bühne Klapsmühl’ am Rathaus auch dem Jazz eine Heimstatt geboten. Immer dienstags lud die Interessengemeinschaft zur Förderung des Jazz im Rhein-Neckar-Raum e.V. (IG Jazz), hier zum „Tuezzday“. Einer Konzertreihe, die, den aktuellen Strömungen verpflichtet,

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2731 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.06.2018