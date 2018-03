Symbiose von Komik, Satire und Kunst

Anzeige

Parodie

Auf diese Weise parodiere er zum Beispiel berühmte Meisterwerke der Kunstgeschichte wie etwa Fragonards „Die Schaukel“: Der Anschubsende übertreibt, die Stricke reißen, so dass die Schaukelnde im weiten Bogen auf einen See zu segelt sowie ihr winziger, fragiler und roter Schuh vorausfliegt, während der Schaukelbursche interessiert schaut, was er angerichtet hat. „Das Rokoko war eine Epoche großer Beschwingtheit“, zitierte Beetz Glücks Text zu diesem Cartoon.

„Humor eckt auch an und ist zugleich ein Transfer sowie ein Abbild“, erklärte Gerhard Glück, der diese These beispielhaft anhand eines Erlebnisses in den 70er Jahren verdeutlichte.

In einer Szene eines Kinofilms des legendären Komikerduos „Laurel und Hardy“ („Dick und Doof“) habe das ganze Publikum gelacht – bis auf einen Vierjährigen, der aus Empathie für den „Gelackmeierten“ aufgesprungen sei und geschrien habe, dass dies nicht lustig sei. Humor und Pointen ließen sich jedoch nicht richtig mit Worten erklären, fügte der Cartoonist hinzu.

„Glück ist wahrlich schon einer, in dessen Werke man sich verlieben kann“, meinte der Verleger, Journalist, Ausstellungsmacher und Kunsthistoriker WP Fahrenberg in seiner Laudatio. Zum einen in seine freien, humoristischen Werke, „diesen Kleinodien hypergenauer und weiser Beobachtungsgabe eines überzeugten Menschenfreundes, mit scheinbar schwereloser Hand in oft fast altmeisterlichem Stil kleinformatig umgesetzt, en passant lakonisch-bissig untertitelt und kommentiert sowie durchweg unvergesslich“.

Zum zweiten habe man es wie im Bad Mergentheimer DOM auch mit dem anderen Glück zu tun, nämlich dem Verehrer der klassischen und modernen Kunst, der er sich immer wieder gern in seinen eigenen Arbeiten widme.

Köstliche Pointen

Bei Gerhard Glück müsse man davon ausgehen, dass er ein außerordentlich gebildeter Mensch und Künstler sei, der sich in allem tief in seine Materie einarbeitet und sich dabei Gedanken mache, die nur allzu gerne um mehrere scharfe Ecken driften, betonte Fahrenberg nach einem Exkurs in die Historie der „Komischen Kunst“. Egal, welcher Thematik er sich auch widme, locke Glück den Betrachter auf scheinbar gewohnte Spuren und verblüffe ihn dann mit köstlichen Pointen. Oder er schaffe eine feine Pointe, setze sie dann aber zeichnerisch oder malerisch leicht und immer treffsicher in einen derart umwerfenden Kontext, dass „viele seiner Werke sich im eigenen Kopf festsetzen und gar nicht mehr daraus heraus wollen“.

Ein großer Teil der Cartoons drehe sich um das bürgerliche Leben, Paarprobleme und Störungen des trauten Heims sowie Herausforderungen der modernen Technik und Tücken des Alltags, die Glück mit surrealen Ideen aufbreche, berichtete Trentin-Meyer, von der die 120 Exponate ausgewählt wurden. Ein zweiter Themenkomplex der Sonderausstellung drehe sich um Kunstparodien Glücks. Und das dritte große Kapitel zeige „die dunkle Seite“.

Glück sei keinesfalls ein „Pointenproduzent“, der täglich heiter seiner Umwelt begegne, sondern befasse sich auch mit unerfreulichen Themen nebst dunklen Seiten des Lebens und der Gesellschaft und schaffe dabei ebenfalls Cartoons mit Tiefe. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Claudia Wallny (Querflöte) und Martin Scheffel (Vibraphon) von der Jugendmusikschule Bad Mergentheim.

